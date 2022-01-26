После перенесенных пыток: состояние политзаключенного Вячеслава Засыпки – критическое

Украинец Вячеслав Засыпка находится в незаконном заключении на территории временно оккупированной Донетчины. После перенесенных пыток его состояние здоровья – критическое.

О состоянии Вячеслава Засыпки в сети сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она выступила с требованием освободить мужчину.

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Задержание мужчины оккупантами, плен и пытки

Вячеслав Засыпка работал таксистом. В плен попал 9 марта 2018 года в Макеевке. Туда он приехал со своей знакомой.

Обоих задержали представители оккупантов. Они обвинили мужчину в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, женщину впоследствии отпустили.

За год до плена, Вячеслав получил тяжелые ожоги левой части тела, пережил не одну операцию.

Несмотря на это, во время пребывания в печально известной тюрьме "Изоляция", рассказала Денисова, украинца пытали электрическим током, в том числе и по шрамам от ожогов.

В августе 2019 года украинца осудили за "пособничество в совершении теракта" к 17,5 годам лишения свободы.

Состояние здоровья мужчины – критическое

Сейчас украинец находится в Енакиевской колонии №52 на территории временно оккупированной Донетчины.

После пережитых пыток состояние его здоровья критическое: контузия, сломанные плоскогубцами зубы, ожоги после пыток током,

– отметила омбудсмен.

Мужчина плохо передвигается. Вследствие хронической венозной недостаточности у него отечность ног, трофические язвы, искривление стопы.

Вячеслав Засыпка нуждается в немедленной медицинской помощи, которую в условиях заключения ему не оказывают. Более того – лекарства, переданные родными, до него не доходят.

Мать политзаключенного встречалась с уполномоченным Совета по правам человека и главой Офиса Президента по освобождению ее сына из плена. Из-за этого мужчину перевели в карцер.

Денисова призывает немедленно освободить мужчину

Людмила Денисова подчеркнула, что действия оккупантов в отношении Вячеслава Засыпки являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права.

"Обращаюсь к руководству Красного Креста в Украине срочно осуществить визит к Вячеславу Засыпке, способствовать его немедленному освобождению", – добавила она.

Кроме того, омбудсмен просит координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для возбуждения вопроса о его освобождении.

Из-за критического состояния здоровья мужчины Денисова настаивает на его немедленном освобождении.

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Отрывок из публикации Людмилы Денисовой:

Вячеслав – работал таксистом, в плен попал 9 марта 2018 года в Макеевке, куда повез свою знакомую.

Оба были задержаны представителями так называемого "МГБ ДНР". Они обвинили мужчину в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, женщину же впоследствии отпустили.

За год до плена, Вячеслав получил тяжелые ожоги левой части тела, в результате чего пережил не одну операцию. Несмотря на это, во время пребывания в печально известной тюрьме "Изоляция", украинца пытали электрическим током, в частности, по шрамам от ожогов.

В августе 2019 года Вячеслав был осужден за "пособничество в совершении теракта" к 17,5 годам лишения свободы.

После пережитых пыток состояние его здоровья критическое: контузия, сломанные плоскогубцами зубы, ожоги после пыток током.

Мужчина плохо передвигается. Вследствие хронической венозной недостаточности у него отечность ног, трофические язвы, искривление стопы.

Он нуждается в немедленной медицинской помощи, которая в условиях заключения Вячеславу не предоставляется, а лекарства, переданные родными – до него не доходят.

За участие его матери во встречах с уполномоченным ВРУ по правам человека и руководителем Офиса Президента Украины относительно освобождения из плена, Вячеслава наказали помещением в карцер.