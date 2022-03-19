После победы мы точно будем членами НАТО, – Юрчишин

Если бы не помощь наших ближайших западных партнеров (в частности, Балтики, Польши, США, Великобритании), то ситуация в Украине была бы значительно хуже. Именно поэтому дискуссии о не вступлении в НАТО нецелесообразны.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал народный депутат Ярослав Юрчишин. Он отметил, что именно страны-члены НАТО активно помогают Украине.

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Украина будет членом НАТО

По словам Юрчишина, как бы нас не старались убедить в том, что есть какой-нибудь альтернативный вариант включения в Североатлантический Альянс – это ложь. Он добавил, что хотя сейчас НАТО и кажется нам аморфным сообществом, однако именно его государства-члены помогают Украине.

После победы мы будем членами НАТО. Скорее всего, их военные стандарты существенно пересмотрят. В то же время украинцы с опытом противостояния агрессору будут совместно с натовскими странами эти новые стандарты выписывать,

– заявил нардеп.

Россия уже давно "воюет" с НАТО

Юрчишин подчеркнул, что вопрос членства Украины в НАТО – это моральный выбор в первую очередь стран Запада: вступать в открытую войну или нет. В то же время он подчеркнул, что предоставление нам оружия Россия уже расценила как сигнал, что Альянс вступил в войну.

"Если посмотреть на риторику российского телевидения – они уже давно воюют не с Украиной, а с НАТО", – заметил нардеп.

К слову, спикер ВРУ Руслан Стефанчук заявил, что украинские власти обсудят формулировку относительно евроатлантических стремлений государства в Конституции. Он отметил, что это могут сделать по окончании переговоров по прекращению войны.

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