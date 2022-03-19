Таку думку в ефірі 24 каналу висловив народний депутат Ярослав Юрчишин. Він зазначив, що саме країни-члени НАТО зараз активно допомагають Україні.

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Україна буде членом НАТО

За словами Юрчишина, як би нас не старались переконати в тому, що є якийсь альтернативний варіант включенню до Північноатлантичного Альянсу – це брехня. Він додав, що хоча зараз НАТО й здається нам аморфною спільнотою, однак саме її держави-члени допомагають Україні.

Після перемоги ми точно будемо членами НАТО. Найімовірніше їхні військові стандарти суттєво переглянуть. Водночас українці з досвідом протистояння агресору будуть спільно з натівськими країнами ці нові стандарти виписувати,

– заявив нардеп.

Росія вже давно "воює" з НАТО

Юрчишин підкреслив, питання членства України в НАТО – це моральний вибір в першу чергу країн Заходу: вступати у відкриту війну чи ні. Водночас він наголосив, що надання нам зброї Росія вже розцінила, як сигнал, що Альянс вступив у війну.

"Якщо подивитись на риторику російського телебачення – вони вже давно воюють не з Україною, а з НАТО", – зауважив нардеп.

До слова, спікер ВРУ Руслан Стефанчук заявив, що українська влада обговорить формулювання щодо євроатлантичних прагнень держави у Конституції. Він зазначив, що це можуть зробити після закінчення переговорів щодо припинення війни.

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