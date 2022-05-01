После победы над Россией праздник 9 мая потеряет важность, – Дробович

После того, как Украина победит в войне с Россией, советский праздник 9 мая потеряет свою важность. Украинцы одержат свою победу, которая будет иметь большое значение для нашей идентичности.

В Украине будут помнить победу над нацизмом

В этом убежден глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович. Он заявил, что после победы Украины в войне с Россией 9 мая, как День победы, перестанет быть столь важным в обществе.

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Дробович отметил, что у украинцев появится новая победа.

Очевидно, что после войны 9 мая перестанет иметь значение, которое имеет сейчас. Не потому, что кто-то это будет запрещать, а потому, что мы будем иметь свою победу, которая для нашей идентичности, для понимания своего места будет иметь более важное значение,

– сказал он.

Вместе с тем, по словам Дробовича, можно сделать вывод, что в Украине не будут обесценивать победу над нацизмом. Он отметил, что будет потерян пафос, который строил СССР вокруг победы.

Также Дробович отметил, что историю не стоит искажать, чтобы народ не ссорился.

"Но постепенно это потеряет свой пафос и ту идеологизацию, которую строил Советский Союз. Эту эволюцию необходимо сопровождать разумно и без всякого извращения, тогда народ не будет ссориться", – сказал глава УИНП.

9 мая – сакральная дата для Кремля

В России на фоне провала в войне против Украины планируют одержать хоть какую-нибудь "победу" до 9 мая ради внутренней пропаганды. Политологи считают, что Владимиру Путину удастся придумать какую-то "победу".

Также существует вероятность, что Путин объявит 9 мая мобилизацию, поскольку россияне несут серьезные потери. По состоянию на 1 мая уже больше 23 тысяч солдат погибли в войне против Украины.

Вместе с тем, эксперты полагают, что объявление мобилизации в России похоронит диктатуру Путина.

Добавим, что нынешний парад недосчитается много техники и военных. Все из-за безумных потерь в циничной войне против Украины.

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