После победы "план Маршала" для Украины позволит ей совершить рывок в 50 лет

"План Маршала" для Украины может включать 100 – 200 миллиардов евро. Первая цифра уже задокументирована и она, к большому сожалению, постоянно растет из-за роста масштабов нанесенного нам ущерба. Далее – в эксклюзивном блоге для 24 канала.

Операция "Возрождение"

План по восстановлению Украины может служить дополнительным аргументом принятия нас в Евросоюз, так как европейцам тогда будет проще инвестировать в наше восстановление.

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С нашей стороны, уже ведется работа над планами восстановления, привлечения и распределения средств между населенными пунктами. Слышал это от депутата Безгина.



Украина возродится еще более мощной после победы в войне с Россией / Фото ZN.UA

Вдобавок, эти деньги планируют привлечь и к финансированию стратегий развития всех общин, чтобы мы не только отстроились, но и совершили рывок в 50 лет, максимально приблизившись таким образом к Еврозоне по уровню и качеству жизни.

Это должно произойти после того славного дня победы, которого мы все очень ждем.

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