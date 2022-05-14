После победы Украина должна выиграть еще одну войну

После этой войны пророссийские лозунги в Украине будут невозможны. А потому новым пристанищем отечественных популистов и мародеров станут лозунги антиевропейские.

Победу попытаются обесценить

Новые стервятники оседлают тему "европейской зрады". Начнут утверждать о "нерешительности партнеров" и половинчатости их помощи. Заявят, что Украина спасла континент и потому имеет право почивать на лаврах всеобщей благодарности.

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Они скажут, что Киев не должен меняться. Объявят реформы ненужными. Назовут Украину утраченным Граалем и приобретенными скрижалями. Начнут требовать от окружающих, покаяний и возвышений. И в результате будут проедать весь тот ресурс коллективного доверия и благодарности, который сейчас собирают для Украины ее армия и народ.

Очень у многих будет искушение конвертировать общие достижения в персональный капитал. Имиджевый. Политический. Финансовый. Пока одни заделывают камни в фундамент будущего, другие захотят на этом фундаменте построить личную карьеру. Многие надеются, что война все спишет. Хочется надеяться, что не все.

Сегодня, за которое никогда не будет стыдно

Хотя некоторые вещи война точно успела поменять. Время превратилось в ресурс, который стоит дороже денег. Никто из тех, кто носит пиксель, не может ручаться за собственное завтра – поэтому мы больше не откладываем свои планы. Мы учимся ценить мелочи. Дорожим теми, кто рядом.

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Война открыла для нас сотни тысяч людей, готовых инвестировать частное в общее, а персональное – в коллективное. Этот май состоит из их биографий, и категория "стыдно" стала важнее категории "страшно". Что бы ни было в нашем завтра, нам вряд ли придется краснеть за наше сегодня.

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