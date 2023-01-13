Кризис, обогащение и бедность: какие внутренние угрозы будут ждать украинцев после победы

Чего ж нам ожидать после нашей победы? Уверена, что нас ждет большой кризис, который будет иметь экономические, политические и ценностные проявления.

Украинцам не минуть большого кризиса

Мы обнаружили большую силу духа и сделали важный ценностный выбор, но не создали надежных механизмов, которые позволили бы нам уверенно двигаться вперед. Поэтому кризис неизбежен и уже сегодня стоит говорить о вызовах, которые нас будут ждать после победы над врагом.

Читайте также Как деньги побуждают россиян переступать через трупы в Соледаре

Социальный психолог Мортон Дойч – один из самых выдающихся специалистов в области урегулирования конфликтов – вывел четыре основные причины возникновения кризиса:

контроль за ресурсами (власть, жизненное пространство, земля, деньги, собственность, еда, вода);

предпочтения и антипатии (конфликт предпочтений личности или группы относительно преимуществ определенной модели взаимодействия);

ценности (стремление одной из сторон сделать свои ценности доминантными и обязательными даже для тех, кто полностью не согласен с ними);

представления (различные оценки по определенной информации, знаниям или представлениям о реальности).

Даже беглый взгляд на происходящее в Украине свидетельствует, что большого кризиса нам не миновать. Наша возможность приспособиться к переменам и выдержать удар будет определять дальнейшие перспективы Украины.

Наша оптимистическая трагедия поразила мужеством и отвагой героев и воодушевила многих в мире. Однако вероятный дальнейший политический "водевиль" с печальными последствиями может разочаровать даже самых ярых сторонников Украины.

Война – это не только о героях

Борьба за контроль над ресурсами станет первой причиной внутреннего конфликта. И речь не только о дальнейших попытках концентрации власти и монополизации информационного пространства. Война – это не только о героизме и отваге. Война – это об обогащении.

Когда-то после моего выступления профессор Гарварда принялся показать мне достопримечательности Бостона, подчеркивая: "Вот здесь жили богачи, обогатившиеся после войны за независимость, вот здесь – после гражданской войны, а вот эти – в годы Первой мировой...". Борьба старых и новых нуворишей за лакомые "куски" в восстановлении инфраструктуры страны будет идти на фоне тысяч разрушенных частных предприятий и неизбежной безработицы.

Война не завершится с подписанием капитуляции. Она будет жить в разбомбленных домах и заминированных землях. Поэтому из-за нее будут умирать люди уже в мирное время.

Интересно Без обещанных катастрофических последствий: эмбарго на российскую нефть работает, но не очень

С войны будут возвращаться, но как жить без боя не узнают. ВОЗ отмечает, что каждый четвертый украинец психологически травмирован войной. Большой запрос на справедливость будет толкать многих людей на самосуды.

Скандалы с назначением посла в Болгарии и история с пресс-секретарем ГПСУ, любящей путешествия в Париж, показали не только то, что власти игнорируют важность института репутации. Уверенность в том, что все "под контролем", всегда оборачивается конфликтом ценностей: между тем, что есть и тем, "как должно быть".

Кризис позволит Украине перейти на новый этап существования

Распространенные представления и чаяния многих людей о том, что после войны все будет как раньше, подкрепляются властными "марафонами". Так, как раньше, уже не будет. Поэтому после чрезмерных ожиданий всегда наступает время обязательных разочарований, которыми непременно попытаются воспользоваться политические проходимцы. И еще будет много вещей, приближающих кризисное состояние.

Рекомендуем Россия приравнивает Соледар чуть ли не к Киеву, чтобы набить себе цену

Радует лишь то, что Россия уже не сможет влиять на эти процессы, потому что будет пожинать плоды своих преступлений и вернется в "смутные времена".

Кризис как переломный этап и изменение функционирования любой системы имеет как разрушительные последствия, так и возможности перехода на другое, качественно новое, существование. И он нанесет нам много вреда, однако не изменит ценностей, за которые мы боремся. Не изменит нашей веры в то, что все будет хорошо, и мы восстановим страну и "запануємо у своїй сторонці". Хотелось бы, чтобы не сверхбольшой ценой...