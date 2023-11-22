После побега из Украины призвал мужчин уклоняться от призыва: блогер Олешко получил подозрение

Мирославу Олешку, который во время полномасштабной войны уехал за границу, сообщили о подозрении. После бегства он призвал мужчин уклоняться от мобилизации.

СБУ уже собрала доказательства противоправной деятельности этого блогера. Ему сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям, а также использовании заведомо ложного документа.

Смотрите также Осужден за госизмену: легкоатлет-шпион пробегал за день до 50 км, чтобы наводить ракетные удары

Что известно о подозрении Олешко

В Офисе генпрокурора сообщили, что по данным следствия, в августе 2023 года мужчина использовал поддельную справку о непригодности к военной службе. Олешко скрылся за границу.

Там блоггер начал пропагандировать уклонение военнообязанных от призыва и мобилизации.

Находясь за границей, он систематически публикует видео и сообщения, в которых дискредитирует призыв на военную службу в ВСУ и призывает украинцев уклоняться от службы в армии,

– отметили в СБУ.

В Офисе генпрокурора подчеркнули, что такими действиями блоггер создавал предпосылки для отказа военнослужащих от выполнения своих обязанностей и участия в мобилизации во время войны России против Украины. Добавили, что Олешко продолжает скрываться от органов следствия.

Олешко сообщили о подозрении / Инфографика СБУ

Блогеру грозит до 8 лет за решеткой

В СБУ уточнили, что Олешко заочно сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. В частности:

часть 1 статьи 141-1 "Препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований";

часть 4 статьи 358 "Использование заведомо подложного документа".

Согласно санкциям статей, подозреваемому грозит до 8 лет тюрьмы.