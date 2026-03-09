В медиа писали, что мирные переговоры состоятся уже на этой неделе: что сказали в ОП
- Источники СМИ сообщили, что трехсторонние мирные переговоры о мире в Украине могут состояться уже на этой неделе, об этом высказались в ОП.
- Пауза в переговорном процессе вызвана обострением ситуации на Ближнем Востоке.
Трехсторонние мирные переговоры между Украиной, Россией и США по установлению мира могут возобновиться. Сообщалось, что новая встреча делегаций намечена на среду, 11 марта.
Об этом проинформировал осведомленный источник NV. Впоследствии на распространенную информацию отреагировали в офисе президента.
Что писали СМИ о встрече сторон?
Ожидалось, что новый раунд трехсторонних переговоров может пройти в турецком Стамбуле. Однако в Офисе президента эту информацию не подтвердили.
Отметим, что последние переговоры прошли в Швейцарии 17 – 18 февраля. Тогда стороны рассчитывали продлить консультации 5 марта в Абу-Даби.
Однако, ввиду обостренной травмы на Ближнем Востоке переговоры пришлось перенести. Следует напомнить, что 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. После чего последний атаковал несколько стран в регионе.
24 Канал обратился за официальным комментарием по поводу запланированных переговоров к пресс-секретарю главы украинской делегации Рустему Умерову. В случае получения официальной информации о встрече мы сразу же сообщим.
Каковы итоги предварительных переговоров?
В Женеве стороны обсуждали возможный механизм контроля за линией разграничения, а также наиболее чувствительные вопросы. Речь идет, в частности, о статусе территорий Донбасса и Луганской области, а также контроле над ЗАЭС.
Как сообщал The Guardian, президент Зеленский заявил, что достичь конкретных договоренностей по ключевым темам пока не удалось, в то же время он обвинил Москву в затягивании переговоров.
При этом глава государства отметил, что определенный прогресс был в военных вопросах, а именно по контролю за режимом тишины и мониторинга его соблюдения.
К тому же за время перерыва в переговорном процессе произошло 2 обмена пленными между Украиной и Россией. Последний прошел 6 марта, тогда в Украину вернули 300 защитников и двух гражданских.