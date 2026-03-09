В медиа писали, что мирные переговоры состоятся уже на этой неделе: что сказали в ОП

Трехсторонние мирные переговоры между Украиной, Россией и США по установлению мира могут возобновиться. Сообщалось, что новая встреча делегаций намечена на среду, 11 марта.

Об этом проинформировал осведомленный источник NV. Впоследствии на распространенную информацию отреагировали в офисе президента.

Что писали СМИ о встрече сторон?

Ожидалось, что новый раунд трехсторонних переговоров может пройти в турецком Стамбуле. Однако в Офисе президента эту информацию не подтвердили.

Отметим, что последние переговоры прошли в Швейцарии 17 – 18 февраля. Тогда стороны рассчитывали продлить консультации 5 марта в Абу-Даби.

Однако, ввиду обостренной травмы на Ближнем Востоке переговоры пришлось перенести. Следует напомнить, что 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. После чего последний атаковал несколько стран в регионе.

24 Канал обратился за официальным комментарием по поводу запланированных переговоров к пресс-секретарю главы украинской делегации Рустему Умерову. В случае получения официальной информации о встрече мы сразу же сообщим.

Каковы итоги предварительных переговоров?