Покушение в Монако с жидкой взрывчаткой: Ермолаев заявил о причастности сотрудника ГУР

Во время покушения на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако злоумышленники использовали жидкую взрывчатку, вызывающую сильные химические ожоги. По словам потерпевшего, опасное устройство мог изготовить в Украине и доставить в Европу сотрудник Главного управления разведки Владислав Реут.

В интервью изданию "Украинская правда" бизнесмен отметил, что вещество не имеется в свободной продаже и не находится на вооружении обычных воинских подразделений. По его мнению, устройство находится в распоряжении спецслужб, поэтому офицер разведки мог получить вещество непосредственно по месту службы.

Что сказал Ермолаев о покушении на себя?

"Это была какая-то жидкая взрывчатка. Ее перевезли из Украины, доставили уже в виде изделия, изготовленного Владиславом Реутом, затем доставили в Европу и здесь уже применили. Это очень редкая вещь, это жидкое взрывчатое вещество, от которого потом остаются страшные химические ожоги на теле. Вот такой тоже есть нюанс. Такое взрывчатое вещество не продается ни в магазине, нигде, его нет в обычных войсках. Это очень специализированная вещь, очень", – заявил бизнесмен.

Слежка и угроза для семьи

Потерпевший также убежден, что исполнители покушения четко осознавали присутствие его семьи, ведь в течение длительного времени следили за ними прямо из дома.

"Они следили за мной с того момента, как я вышел с семьей из дома и пошел на набережную, зашел в кафе, там мы все втроем пообедали и так же втроем вернулись. Они, конечно, понимали, что мы все трое вместе, и у них было время на принятие решения: производить этот взрыв или нет. То есть они четко понимали, что пострадают все трое, и они приняли это решение, наверное, посоветовавшись", – рассказал Вадим Ермолаев.

Кроме того, бизнесмен отверг версию о возможной связи нападения с деятельностью колл-центров. Он подчеркнул, что никогда не имел никакого отношения к подобным организациям.

Отметим, ранее в СМИ писали, что французские следователи якобы рассматривают версию причастности днепровских колл-центров к покушению на Ермолаева. Сам олигарх в свое время основал торгово-производственную корпорацию "Алеф" и считается одним из крупнейших застройщиков Днепра.

Ранее бизнесмен входил в рейтинг 100 самых богатых украинцев по версии Forbes. В 2019 году он отказался от гражданства Украины, получив взамен гражданство Кипра.