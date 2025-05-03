3 мая, 20:37
После покушения: Стерненко встретился с главой СБУ Малюком – красноречивое фото
Сергей Стерненко, который пережил нападение, выложил фото с главой СБУ Василием Малюком. На нем волонтер предстал в футболке с интересной иллюстрацией.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Сергея Стерненко.
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Фото Стерненко и Малюка
Фотографию с главой Службы безопасности Украины Сергей Стерненко после нападения подписал так:
Ничто не останется безнаказанным. Fiat justitia ruat caelum.
Сергей Стерненко и Василий Малюк / Фото из телеграм-канала Стерненко