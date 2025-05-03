Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Сергія Стерненка.
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Фото Стерненка та Малюка
Світлину з очільником Служби безпеки України Сергій Стерненко після нападу підписав так:
Ніщо не лишиться безкарним. Fiat justitia ruat caelum.
Сергій Стерненко та Василь Малюк / Фото з телеграм-каналу Стерненка
Як бачимо, на футболці зображено фото нападниці на Стерненка, яке оприлюднили в СБУ.
Нагадаємо, що саме співробітники Служби безпеки врятували волонтера від смерті.