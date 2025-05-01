Повідомляє 24 Канал з посиланням на Сергія Стерненка.

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Що відомо про напад на Стерненка

Вдень 1 травня Стерненко повідомив, що на нього було скоєно напад. За його словами, він отримав поранення. Пізніше він додав, що загрози його життю немає.

Росіяни – у**бки. Нападницю затримано. Дякую СБУ за блискавичну реакцію. Якби не вони – я б нічого вже не міг писати,

– написав Стерненко.

Він додав, що співробітники Служби безпеки буквально врятували йому життя.