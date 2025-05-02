Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне та Сергія Стерненка.

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Чому жінка наважилася на напад на Стерненка

Перед початком засідання суду, що проходить 2 квітня, підозрювана жінка розповіла, що раніше на знала Сергія Стерненка. Вона не стежила за його діяльністю, а замах скоїла на замовлення людини, які довіряла.

Підозрювана проходила курси стрільби, готувалася до нападу. Причиною замаху вона називає те, що їй повідомили, що Стерненко працює на ФСБ і наводить удари по Києву.

Прокурори проситимуть для підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави.