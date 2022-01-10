После праздников украинцы вакцинируются неохотно: сколько прививок сделали за минувшие сутки

Темпы вакцинации против COVID-19 в Украине пока достаточно низкие. В частности вчера, 9 января, прививки сделали всего около 20 376 человек.

5 850 из них получили первую дозу, а 12 350 – вторую. В то же время дополнительную дозу сделали 123 человека, а бустерную дозу – 2 053.

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Прививки проводились 317 мобильными бригадами по иммунизации, в 1 838 пунктах прививки и в 381 центре вакцинации населения.

Сколько в целом вакцинировали украинцев

Вакцинальная кампания против коронавируса в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. С тех пор прививки сделали 14 813 186 человек, 14 813 184 из них получили первую дозу, а 13 980 473 – 2 дозы.

Дополнительную дозу сделали 6 224 человека, еще 20 462 – бустерную.

Всего в стране провели 28 820 343 COVID-прививки.

Какие препараты использовались:

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 389 690,

Coronavac – 4 809 851,

AstraZeneca – 1 624 301,

Moderna – 1 481 477,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.



Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / Инфографика 24 канала

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