После ракетного удара в Днепре есть жертвы среди гражданских: погиб водитель автобуса
Источник:Иван Васючков
В результате попадания российских ракет по Днепру погиб человек. Известно, что россия оборвала жизнь трех мужчин.
Соответствующую информацию вечером 15 июля сообщил представитель департамента транспорта горсовета Иван Васючков. По его словам погиб водитель автобуса одного из городских маршрутов.
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В результате атаки в Днепре погибли 3 человека
В результате сегодняшнего теракта россии в Днепре погиб водитель автобуса одного из городских маршрутов. Человек уже закончил рабочий день и направлялся в парк, чтобы завтра в 5 утра снова выйти на работу. Не доехал…
– пояснил Васючков.
Кроме того, глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил о 3 погибших.
По его словам, российские ракеты попали по промышленному предприятию и по оживленной улице рядом с ним.
Предварительно, эта российская атака унесла жизни 3-х человек, еще 15 человек – ранены.
Глава ОВА добавил, что масштабы разрушений выясняют.
Коротко об атаке по Днепру
- Вечером 15 июля россияне атаковали Днепр. Предварительно известно, что местные жители видели в небе дым и говорили о 3 – 4 взрыва. Кроме того, сообщали о сильном пожаре.
- Впоследствии мэр Днепра Михаил Лысенко сообщил, что из-за ракетного удара россии в Днепре некоторое время могут быть перебои с поставкой воды.
- Мэр города Борис Филатов уточнил, что в районе Южмаша и улицы Рабочей могут быть перебои с водой и другими коммуникациями.
- Стоит отметить, что взрывы в Днепре раздавались во время воздушной тревоги. Именно поэтому людей призывали не выходить из укрытий до отбоя.