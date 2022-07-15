После ракетного удара в Днепре есть жертвы среди гражданских: погиб водитель автобуса

В результате попадания российских ракет по Днепру погиб человек. Известно, что россия оборвала жизнь трех мужчин.

Соответствующую информацию вечером 15 июля сообщил представитель департамента транспорта горсовета Иван Васючков. По его словам погиб водитель автобуса одного из городских маршрутов.

Заметьте Ракетная атака на Днепр: мэрия предупредила горожан о возможных перебоях с водой

В результате атаки в Днепре погибли 3 человека

В результате сегодняшнего теракта россии в Днепре погиб водитель автобуса одного из городских маршрутов. Человек уже закончил рабочий день и направлялся в парк, чтобы завтра в 5 утра снова выйти на работу. Не доехал…

– пояснил Васючков.

Кроме того, глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил о 3 погибших.

По его словам, российские ракеты попали по промышленному предприятию и по оживленной улице рядом с ним.

Предварительно, эта российская атака унесла жизни 3-х человек, еще 15 человек – ранены.

Глава ОВА добавил, что масштабы разрушений выясняют.

Коротко об атаке по Днепру