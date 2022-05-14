После призыва Kalush Orchestra люди начали массово искать информацию об "Азовстали"
14 мая 2022 , 23:57Читати новину українською
Kalush Orchestra со сцены Евровидения-2022 призвали спасти бойцов "Азовстали". После этого люди во всем мире начали массово искать информацию об "Азовстали".
Соответствующие изменения можно было заметить буквально после выступления представителей Украины на сцене шоу. Там они призвали спасти бойцов "Азовстали".
Важно Kalush Orchestra со сцены Евровидения-2022 призвали спасти бойцов "Азовстали"