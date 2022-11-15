После пуска ракет оккупанты готовятся к запуску "шахидов": есть угроза на Юге
Источник:телеграм-канал monitor
Россия продолжает свою террористическую атаку на украинские города.
Как пишет телеграмм-канал monitor, осуществляющий мониторинг вражеской авиации, после пуска ракет оккупанты готовятся к запуску "шахидов".
Важно Украина – под массированной ракетной атакой России: все, что известно о ситуации в регионах
Также существует угроза применения врагом ПВО на Юге.
Враг выпустил 100 ракет
Предварительно в течение 15 ноября враг выпустил 100 ракет. Объекты критической инфраструктуры – первая цель врага. Однако, к сожалению, ракеты попадают и по жилым домам.
По словам Владимира Зеленского, враг запустил 85 ракет, еще ориентировочно 20 были в полете. Целью вражеских ракетных ударов явилась энергетическая инфраструктура нашего государства. Президент подчеркнул, что специалисты работают над возобновлением электроснабжения.