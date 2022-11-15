Як пише телеграм-канал monitor, який здійснює моніторинг ворожої авіації, після пуску ракет окупанти готуються до запуску "шахідів".

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Також існує загроза застосування ворогом ППО на Півдні.

Ворог випустив 100 ракет

Попередньо, протягом 15 листопада ворог випустив 100 ракет. Об'єкти критичної інфраструктури – це перша ціль ворога. Однак, на жаль, ракети попадають і по житлових будинках.

Водночас, за словами Володимира Зеленського, ворог запустив 85 ракет, ще орієнтовно 20 були у польоті. Ціллю ворожих ракетних ударів стала енергетична інфраструктура нашої держави. Президент підкреслив, що спеціалісти працюють над відновленням електропостачання.