После ракетного обстрела Василькова горит нефтебаза: экологический вред – колоссальный
В Василькове горит нефтебаза. Россияне попали туда, когда обстреливали город из баллистических ракет.
В городе – огромный пожар. Об этом сообщила мэр Василькова Наталья Баласинович.
Важно Оккупанты обстреляли Васильков из баллистических ракет
Вы видите все, что происходит. Видите огонь. Это, к сожалению, горит нефтебаза на Крючках,
– отметила Баласинович.
Идется о нефтебазе сети КЛО.
Чиновница напомнила, что днем враг обстреливал аэродром ракетами. Наши защитники его удержали. Баласинович предупредила, что обстрелы оккупанта продолжаются до сих пор, и ночь будет непростой. Россияне хотят нас истощить, им не удастся.
Колоссальный вред экологии
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что пожар нанесет колоссальный экологический вред. К сожалению, она будет гореть долго.
Пожар на нефтебазе:
Горит нефтебаза / Фото Олега Тищенко, Милы Струк, Коли Нановского: