После ракетного обстрела Василькова горит нефтебаза: экологический вред – колоссальный

В Василькове горит нефтебаза. Россияне попали туда, когда обстреливали город из баллистических ракет.

В городе – огромный пожар. Об этом сообщила мэр Василькова Наталья Баласинович.

Важно Оккупанты обстреляли Васильков из баллистических ракет

Вы видите все, что происходит. Видите огонь. Это, к сожалению, горит нефтебаза на Крючках,

– отметила Баласинович.

Идется о нефтебазе сети КЛО.

Чиновница напомнила, что днем враг обстреливал аэродром ракетами. Наши защитники его удержали. Баласинович предупредила, что обстрелы оккупанта продолжаются до сих пор, и ночь будет непростой. Россияне хотят нас истощить, им не удастся.

Колоссальный вред экологии

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что пожар нанесет колоссальный экологический вред. К сожалению, она будет гореть долго.

Пожар на нефтебазе:

Горит нефтебаза / Фото Олега Тищенко, Милы Струк, Коли Нановского: