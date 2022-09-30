В Запорожье 1 октября объявили день траура по жертвам ракетного удара
Источник:Александр Старух
В Запорожье объявили день траура после кровавого террористического обстрела со стороны российских военных. Оккупанты утром 30 сентября ракетой ударили по гуманитарной колонне, которая ожидала выезда из Запорожья.
О дне траура 1 октября сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух. День траура объявлен в Запорожье и Запорожской области.
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Оккупанты расстреляли мирных людей
Старух заявил, что оккупанты нанесли удар по беззащитным украинцам, что является очередным терактом страны-террориста.
Сегодня утром рашисты расстреляли мирных граждан, ожидавших в гражданской гуманитарной колонне выезда из областного центра. Эти люди ехали к своим родным на оккупированные территории, везли гуманитарную помощь. Должны были забрать наших сограждан и вывезти их на свободную часть Украины,
– написал Старух.
Секретарь Запорожского горсовета также сообщил, что в Запорожье объявлен День траура по погибшим от утреннего ракетного удара.
"Скорбит весь город. Даже небо стало черным и плачет о прерванных жизнях людей. Вечная память. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Мы отомстим", – написал он.
Что известно о ракетном ударе по гуманитарной колонне
- Утром 30 сентября появилась информация, что российские военные нанесли ракетный удар по Запорожью. Оккупанты ударили по колонне авто гражданских людей. По состоянию на 10 часов известно о 23 погибших и 28 раненых. Все жертвы – гражданские.
- Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что Россия, вероятно, выпустила по Запорожью 16 ракет с применением ЗРК "С-300". Предварительно часть ракет запустили из бывшего Токмакского района.
- Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что сегодня из Запорожья готовили выезд более 30 автомобилей с гражданскими.
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