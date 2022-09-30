В Запорожье 1 октября объявили день траура по жертвам ракетного удара

В Запорожье объявили день траура после кровавого террористического обстрела со стороны российских военных. Оккупанты утром 30 сентября ракетой ударили по гуманитарной колонне, которая ожидала выезда из Запорожья.

О дне траура 1 октября сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух. День траура объявлен в Запорожье и Запорожской области.

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Оккупанты расстреляли мирных людей

Старух заявил, что оккупанты нанесли удар по беззащитным украинцам, что является очередным терактом страны-террориста.

Сегодня утром рашисты расстреляли мирных граждан, ожидавших в гражданской гуманитарной колонне выезда из областного центра. Эти люди ехали к своим родным на оккупированные территории, везли гуманитарную помощь. Должны были забрать наших сограждан и вывезти их на свободную часть Украины,

– написал Старух.

Секретарь Запорожского горсовета также сообщил, что в Запорожье объявлен День траура по погибшим от утреннего ракетного удара.

"Скорбит весь город. Даже небо стало черным и плачет о прерванных жизнях людей. Вечная память. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Мы отомстим", – написал он.

Что известно о ракетном ударе по гуманитарной колонне

Утром 30 сентября появилась информация, что российские военные нанесли ракетный удар по Запорожью. Оккупанты ударили по колонне авто гражданских людей. По состоянию на 10 часов известно о 23 погибших и 28 раненых. Все жертвы – гражданские.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что Россия, вероятно, выпустила по Запорожью 16 ракет с применением ЗРК "С-300". Предварительно часть ракет запустили из бывшего Токмакского района.

Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что сегодня из Запорожья готовили выезд более 30 автомобилей с гражданскими.

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