После ракетной атаки – атака дронами: в Борисполе ПВО сбивает вражеские беспилотники

Россияне продолжают терроризировать жителей Киева и Киевской области. В области снова раздается воздушная тревога. Известно, что ПВО сбивает беспилотники в Борисполе.

Россияне во второй раз за ночь атаковали Киевщину. В этот раз враг запустил беспилотники над областью. Местные власти сообщают о том, что в регионе работает ПВО. Будьте осторожны и не покидайте укрытий.

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ПВО сбивает российские дроны

Южнее Борисполя силы ПВО работают по БПЛА. В столице и области снова тревога. Оставайтесь в укрытиях!

– отметил Виталий Кличко.

Отметим, что воздушная тревога в Киеве раздается с 04:22, а в области – с 04:23. Предварительный отбой воздушной тревоги был в 04:05. Это означает, что между сиренами жители столицы и области имели 17 минут условного покоя.