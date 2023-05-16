После ракетной атаки – атака дронами: в Борисполе ПВО сбивает вражеские беспилотники
Россияне продолжают терроризировать жителей Киева и Киевской области. В области снова раздается воздушная тревога. Известно, что ПВО сбивает беспилотники в Борисполе.
Россияне во второй раз за ночь атаковали Киевщину. В этот раз враг запустил беспилотники над областью. Местные власти сообщают о том, что в регионе работает ПВО. Будьте осторожны и не покидайте укрытий.
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ПВО сбивает российские дроны
Южнее Борисполя силы ПВО работают по БПЛА. В столице и области снова тревога. Оставайтесь в укрытиях!
– отметил Виталий Кличко.
Отметим, что воздушная тревога в Киеве раздается с 04:22, а в области – с 04:23. Предварительный отбой воздушной тревоги был в 04:05. Это означает, что между сиренами жители столицы и области имели 17 минут условного покоя.