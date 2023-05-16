Росіяни вдруге за ніч атакували Київщину. Цього разу ворог запустив безпілотники над областю. Місцева влада повідомляє про те, що в регіоні працює ППО. Тож будьте обережними та не покидайте укриттів.

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ППО збиває російські дрони

Південніше Борисполя сили ППО працюють по БпЛА. В столиці й області знову тривога. Залишайтеся в укриттях!

– зазначив Віталій Кличко.

Зазначимо, що повітряна тривога у Києві лунає з 04:22, а в області – з 04:23. Додамо, що попередній відбій повітряної тривоги був о 04:05. Це означає, що між сиренами мешканці столиці й області мали якихось 17 хвилин умовного спокою.