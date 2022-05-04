После ракетных ударов во Львовской области отменили рейсы 5 пригородных поездов

Укрзализныця сообщила о вынужденном изменении графика пригородных поездов во Львовской области. К этому привели обстрел железнодорожной инфраструктуры.

Напомним, 3 мая, враг нанес ракетный удар по Львову. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что в результате этого повреждены 3 электрические подстанции.

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Изменения в графике Укрзализныци

В результате "Укрзализныця" сообщила об отмене нескольких рейсов из пригородных поездов. Речь идет о:

№ 6125 Львов – Шкло;

№ 6119 Львов – Мостиска;

№ 6021 Львов – Золочев;

№ 6015 Львов – Трускавец;

№6027 Львов – Сянки.

135 пассажиров с отмененных рейсов разместили на вокзале. Их перевезут электропоездами после урегулирования ситуации с движением поездов. Еще ряд поездов отправится с задержкой:

Рейс №6052 Львов – Стоянов отправился с задержкой 02:32.

Рейс №6056 Львов – Сокаль отправился с задержкой 02:08.

Рейс №6002 Львов – Рава-Русская отправился с задержкой 02:22.

Укрзализныця также сообщила о задержании пассажирских поездов по Львовскому, Закарпатскому и Приднепровскому направлениям. Актуальные данные по состоянию на 00:20:

№50 Трускавец – Киев (+2 часа);

№60 Чоп – Киев (+3 часа);

№4 Львов – Запорожье (+4 часа);

№26 Рахов – Одесса (+3 часа);

№22 Трускавец – Харьков (+5 часов);

№12 Львов – Одесса (+2 часа);

№749 Киев – Ивано-Франковск (+4 часа);

№145 Львов – Ужгород (беспересадочные вагоны Киев – Вена) (+4 часа);

№82 Ужгород – Киев (+1,5 часа);

№92 Львов – Киев (+1 час);

№56 Рахов – Киев (+1 час);

№136 Черновцы – Одесса (+30 минут);

№96 Рахов – Киев (+1 час);

№14 Солотвино – Киев (+1,5 часа);

№30 Ужгород – Киев (+2 часа);

№38 Ужгород – Одесса (+1,5 часа);

№46 Ужгород – Лозовая (+30 мин);

№231 Днепр – Львов (+2,5 часа);

№53 Днепр – Одесса (+2,5 часа);

№75 Кривой Рог – Киев (+1 час);

№175 Запорожье – Жмеринка (+1 час);

№85 Запорожье – Львов (+30 мин);

№37 Запорожье – Киев (+30 мин);

№710 Львов – Дарница (+3,10 час);

№753 Харьков – Львов (+1,40 часа).

В "Укрзализныци" заявили, что они делают все возможное для стабилизации движения поездов. Пассажиров призывают внимательно следить за возможными изменениями.

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