После разговора Байдена и Путина изменений в поведении России пока не видим, – МИД Украины

Украинский МИД заявляет, что пока не видит снижения напряжения на границе после переговоров Путина и Байдена. Глава ведомства Дмитрий Кулеба сделал такой вывод по результатам последнего заседания ТКГ.

МИД внимательно следил за заседанием Трехсторонней Контактной Группы 9 декабря, чтобы увидеть изменили ли представители Москвы и ОРДЛО поведение. Но изменений в украинском ведомстве не заметили.

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Мы внимательно следили за заседанием, чтобы увидеть, изменила ли Москва указания своим представителям, а также представителям ОРДЛО относительно поведения на этом заседании. К сожалению, изменений мы не увидели,

– сказал Кулеба.

Министр утверждает, что вероятные практические последствия разговора Байдена и Путина будут очевидны в ближайшие дни. Мы увидим, продолжает ли Путин держать паузу и поднимать ставки.

Что известно о разговоре Байдена и Путина

7 декабря Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры в формате защищенной видеосвязи, которые длились 2 часа. В Кремле заявляли, что президенты США и России договорились о еще одном разговоре.

На сайте Белого дома заявляли, что Байден выразил главе Кремля обеспокоенность со стороны США и европейских союзников страны из-за скопления российских войск возле Украины.

США также уверяли, что Байден не давал Путину никаких обязательств, которые бы касались Украины и ее вступления или невступления в НАТО. Ведь никто не имеет права диктовать Альянсу, кому давать членство, а кому – нет.

Свои результаты по переговорам Байдена и Путина обнародовали и в Кремле. Российский лидер во время переговоров с американским коллегой отметился традиционными циничными заявлениями. Он дерзко призвал "не перекладывать ответственность за ситуацию в Украине на плечи России".

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