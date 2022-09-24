Сразу после "референдумов" россия закроет государственные границы, - СМИ
Источник:Ходорковский LIVE
Россия собирается закрыть свои границы 28 сентября, то есть после того, как проведет так называемые "референдумы" на оккупированных территориях Украины.
Журналисты отмечают, что выезд запретят всем мужчинам и женщинам, подпадающим под мобилизацию. Такой законопроект вскоре будет рассмотрен в госдуме. Принять его планируют быстро.
Кстати Бегство от мобилизации продолжается: на границе россии с Финляндией и Казахстаном километровые очереди
Некоторые области уже закрыли на выезд
По информации журналистов, несколько российских регионов уже запретили выезд военнообязанных за пределы города или области.
Ограничения ввели в:
- Амурской,
- Воронежской,
- Курганский,
- Курской,
- Липецкой,
- Нижегородской,
- Самарской,
- Смоленской,
- Ростовский,
- Свердловской,
- Тверской,
- Челябинской областях,
- а также в Северной Осетии,
- Дагестане,
- Татарстане,
- Якутии.
Как россияне бегут от мобилизации
Граждане страны-агрессора не очень радостно восприняли объявление частичной мобилизации. Они оказались не готовы лично участвовать в войне. В гугле резко выросли запросы, как из ломать себе руку и ногу, лишь бы не ехать на фронт. Также резко выросли цены на билеты в Стамбул или Ереван.
Кроме того, россияне начали массово скапливаться у границ с ЕС. Однако с 19 сентября россияне больше не смогут заехать в Эстонию, Латвию, Литву или Польшу с целью туризма, спорта или посещения культурных мероприятий. Для них не будет действовать шенгенская виза.
Единственный сухопутный путь побега в ЕС – через Финляндию. Поэтому на границе с ней очередь растянулась более чем на 30 километров.
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