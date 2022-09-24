Сразу после "референдумов" россия закроет государственные границы, - СМИ

24 сентября 2022 , 17:13
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Источник:

Ходорковский LIVE

Россия собирается закрыть свои границы 28 сентября, то есть после того, как проведет так называемые "референдумы" на оккупированных территориях Украины.

Журналисты отмечают, что выезд запретят всем мужчинам и женщинам, подпадающим под мобилизацию. Такой законопроект вскоре будет рассмотрен в госдуме. Принять его планируют быстро.

Кстати Бегство от мобилизации продолжается: на границе россии с Финляндией и Казахстаном километровые очереди

Некоторые области уже закрыли на выезд

По информации журналистов, несколько российских регионов уже запретили выезд военнообязанных за пределы города или области.

Ограничения ввели в:

  • Амурской,
  • Воронежской,
  • Курганский,
  • Курской,
  • Липецкой,
  • Нижегородской,
  • Самарской,
  • Смоленской,
  • Ростовский,
  • Свердловской,
  • Тверской,
  • Челябинской областях,
  • а также в Северной Осетии,
  • Дагестане,
  • Татарстане,
  • Якутии.

Как россияне бегут от мобилизации

Граждане страны-агрессора не очень радостно восприняли объявление частичной мобилизации. Они оказались не готовы лично участвовать в войне. В гугле резко выросли запросы, как из ломать себе руку и ногу, лишь бы не ехать на фронт. Также резко выросли цены на билеты в Стамбул или Ереван.

Кроме того, россияне начали массово скапливаться у границ с ЕС. Однако с 19 сентября россияне больше не смогут заехать в Эстонию, Латвию, Литву или Польшу с целью туризма, спорта или посещения культурных мероприятий. Для них не будет действовать шенгенская виза.

Единственный сухопутный путь побега в ЕС – через Финляндию. Поэтому на границе с ней очередь растянулась более чем на 30 километров.

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Автор: Ольга Музика