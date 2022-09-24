Сразу после "референдумов" россия закроет государственные границы, - СМИ

Россия собирается закрыть свои границы 28 сентября, то есть после того, как проведет так называемые "референдумы" на оккупированных территориях Украины.

Журналисты отмечают, что выезд запретят всем мужчинам и женщинам, подпадающим под мобилизацию. Такой законопроект вскоре будет рассмотрен в госдуме. Принять его планируют быстро.

Кстати Бегство от мобилизации продолжается: на границе россии с Финляндией и Казахстаном километровые очереди

Некоторые области уже закрыли на выезд

По информации журналистов, несколько российских регионов уже запретили выезд военнообязанных за пределы города или области.

Ограничения ввели в:

Амурской,

Воронежской,

Курганский,

Курской,

Липецкой,

Нижегородской,

Самарской,

Смоленской,

Ростовский,

Свердловской,

Тверской,

Челябинской областях,

а также в Северной Осетии,

Дагестане,

Татарстане,

Якутии.

Как россияне бегут от мобилизации

Граждане страны-агрессора не очень радостно восприняли объявление частичной мобилизации. Они оказались не готовы лично участвовать в войне. В гугле резко выросли запросы, как из ломать себе руку и ногу, лишь бы не ехать на фронт. Также резко выросли цены на билеты в Стамбул или Ереван.

Кроме того, россияне начали массово скапливаться у границ с ЕС. Однако с 19 сентября россияне больше не смогут заехать в Эстонию, Латвию, Литву или Польшу с целью туризма, спорта или посещения культурных мероприятий. Для них не будет действовать шенгенская виза.

Единственный сухопутный путь побега в ЕС – через Финляндию. Поэтому на границе с ней очередь растянулась более чем на 30 километров.

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