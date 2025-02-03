Мужчине было 62 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.

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Что известно о погибшем

Владимир выполнял свои обязанности, когда враг атаковал Корабельный район города. Работник коммунального предприятия получил тяжелые ранения. Несмотря на все усилия врачей, травмы оказались смертельными.

В Херсонской МВА говорят, что за последние несколько суток там потеряли сразу 2 работников, еще 1 – ранен.

В конце прошлой недели российские террористы сбросили с БпЛА взрывчатку на работников КП "Херсонгорсвет". Отец и сын как раз возвращались с работы домой. На месте происшествия погиб 22-летний Андрей Андреевич Скорик, а старшего Андрея Скорика доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Херсон помнит каждого и каждую. Жизнь продолжается ради победы,

– написал Мрочко.

К слову, вчера, 2 февраля, Россия нанесла авиаудар по центру Херсона. Серьезно повреждена жилая зона, пострадали 3 человека, среди них 2 женщины с тяжелыми травмами. Кроме этого, враг атаковал маршрутку, сбросив с дрона взрывчатку. Пострадали 5 гражданских, в том числе 2 детей.

Россия регулярно обстреливает и энергетическую инфраструктуру области – на некоторых участках света нет месяцами.