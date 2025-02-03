Чоловікові було 62 роки. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка.

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Що відомо про загиблого

Володимир виконував свої обов'язки, коли ворог атакував Корабельний район міста. Працівник комунального підприємства зазнав тяжких поранень. Попри всі зусилля лікарів, травми виявились смертельними.

У Херсонській МВА кажуть, що за останні кілька діб там втратили одразу 2 працівників, ще 1 – поранено.

Наприкінці минулого тижня російські терористи скинули з БпЛА вибухівку на працівників КП "Херсонміськсвітло". Батько і син якраз повертались із роботи додому. На місці події загинув 22-річний Андрій Андрійович Скорик, а старшого Андрія Скорика доставили в лікарню у стані середньої тяжкості.

Херсон пам’ятає кожного і кожну. Життя триває заради перемоги,

– написав Мрочко.

До слова, вчора, 2 лютого, Росія завдала авіаудару по центру Херсона. Серйозно пошкоджено житлову зону, постраждали троє людей, серед них 2 жінки з важкими травмами. Окрім цього, ворог атакував маршрутку, скинувши з дрона вибухівку. Постраждало п'ятеро цивільних, зокрема 2 дітей.

Росія регулярно обстрілює й енергетичну інфраструктуру області – на деяких ділянках світла немає місяцями.