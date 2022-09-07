После полуночи мощной ракетной атаке подвергся Харьков: есть повреждения инфраструктуры

Сегодня ночью оккупанты снова атаковали Харьков. В городе раздались взрывы – есть "прилеты". Людей призывали быть осторожными и находиться в укрытиях.

В половине первого ночи 7 сентября россияне нанесли по Харькову ракетные удары. Взрывы в городе раздались незадолго до объявления воздушной тревоги.

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В результате атаки в Харькове начался пожар

Пока известно о "прилетах" в Немышлянском районе. По предварительной информации, там горели несколько автомобилей и производственное здание.

Еще несколько мест возможных "прилетов" проверяют спасатели. О жертвах или пострадавших на данный момент информации нет,

– написал мэр города.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов тоже сказал, что в одном из районов города есть повреждения инфраструктуры после обстрела. Информации о пострадавших ему пока тоже не поступало. Он добавил, что на местах попаданий работают профильные службы.

Местные телеграм-каналы пишут, что 3 ракеты оккупантов прилетели по городу, 4 – по области. Ожидаем официальную информацию.

Одна из ракет упала на территории россии

Вероятно, одна из ракет упала на территории Белгорода, из которого оккупанты и терроризируют Харьков ракетными обстрелами. По крайней мере, об этом свидетельствуют сообщения местных жителей.

Напомним, что сегодня утром россияне тоже атаковали Харьков. Тогда из-под завалов вытащили трех человек.

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