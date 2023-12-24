Никогда, – в Минцифры опровергли новые слухи о повестках в Действии
Источник:Минцифры
В сети снова начали писать о повестках в Дие. В Министерстве цифровой трансформации сделали заявление по слухам, которые не были подтверждены.
В Минцифры в очередной раз подчеркнули, что повесток у Дие никогда не будет. Информация, которая распространялась в сети, не является правдой.
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Что будет вместо этого
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем заявлении не только отверг любую возможность появления повесток в Дие, но и сказал, что точно ожидает украинцев.
В следующем году будет 1 млн дронов. Повесток в Дие не будет никогда. И только так,
– говорится в сообщении.
Слухи о возможном появлении повесток в Дие появляются уже не в первый раз, однако в Минцифре всегда однозначно опровергают эту информацию. В Украине идет общая мобилизация и военное положение, однако повесток в Дие не будет. В то же время в Украине действует электронный реестр военнообязанных.
Реестр военнообязанных Оберег: что это такое
- В Минобороны верифицировали электронный реестр военнообязанных Оберег. На этой базе Минобороны запустит новые услуги. Электронный реестр военнообязанных Оберег уже верифицирован. Теперь в планах – создание документа, подтверждающего статус военнообязанного. Об этом заявила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.
- Она сообщила, что после верификации из реестра исчезли дубли и неактуальные данные. Сообщается, что качество наполнения Оберега выросло с 27% до 88%.
- По словам Черногоренко, на базе реестра военнообязанных Министерство планирует запускать новые электронные услуги. К примеру, онлайн-услуга бронирования, которая даст антикоррупционный эффект.