Королю Чарльзу ІІІ будет гораздо труднее заслужить место, которое занимала Елизавета ІІ, – Цюпин

Большинство британцев поддерживают короля. Однако, несмотря на траур по королеве, некоторые протестуют против Чарльза III.

Похоже, ему придется еще залужить место покойной королевы Елизаветы II. Об этом 24 каналу рассказал европейский корреспондент "Голоса Америки" Богдан Цюпин.

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Монархия пока не пошатнется

По его словам, сейчас значительная часть британского общества находится в трауре. Поэтому влияние монархии в Великобритании и мире пока не пошатнется. Дело в том, что до сих пор для большинства британцев символом монархии остается королева Елизавета II. Она имела даже мифический статус, учитывая 70 лет ее правления.

Впрочем, в дальнейшем будет возникать больше вопросов и дискуссий, особенно о том, как эту роль может выполнять Чарльз III, уже не принц.

Королю Чарльзу ІІІ будет гораздо труднее заслужить то место, которое занимала Елизавета ІІ. Это даже может быть невозможно сделать,

– говорит Цюпин.

Чарльзу не простят одну вещь

Это также связано с тем, что Чарльз давал много интервью, общество знает, что он думает по разным поводам и что критикует. В то время как королева этого никогда не делала.

Кроме этого, как отметил Цюпин, Чарльзу не простят принцессу Диану – его покойную первую жену.

Критики прибавится

Он также добавил, что даже в главных новостях Великобритании, рассказывая о похоронах королевы, сочли нужным представить мнения не только тех, кто глубоко чтил королеву. Было и интервью с несколькими молодыми людьми, отмечавшими, что монархия не имеет для них никакого значения и влияния на жизнь.

Так что, очевидно, такие люди есть, однако их меньшинство, подчеркнул журналист. Следовательно, в дальнейшем правление будут оценивать строже и критичнее.

В понедельник, 19 сентября, прошло прощание с Елизаветой II. После всех публичных процессий королеву похоронили рядом с принцем Филиппом.

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