После событий в Буче Германия призвала ЕС запретить импорт российского газа

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что ЕС должен вынести на обсуждение вопрос о запрете импорта российского газа.

Соответствующее заявление появилось после того, как украинские и европейские официальные лица обвинили российские войска в зверствах под Киевом.

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Необходимая реакция мира

Должен быть ответ, такие преступления не должны оставаться без ответа,

– отметила министр в интервью Общественному телеканалу ARD.

До обнародования информации о деоккупированных территориях, Берлин сопротивлялся призывам ввести эмбарго на импорт энергоносителей из России. Страна подчеркивала, что экономика Европы напрямую зависима от российского газа. Однако последние события спровоцировали радикализацию здешнего правительства.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что западные союзники согласятся на дальнейшие санкции против России в ближайшие дни. А уже сегодня в ЕС отметили, что массовые убийства в Буче и других городах Украины войдут в список зверств, которые были совершены на европейской земле.

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