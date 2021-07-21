После соглашения по "Северному потоку-2" Меркель позвонила Путину

Вскоре после заключения соглашения по "Северному потоку-2" между Германией и США Ангела Меркель позвонила Владимиру Путину. Одним из приоритетов разговора был вопрос транзита газа через Украину.

Пресс-служба правительства Германии сообщила, что стороны обсудили ряд энергетических вопросов. В частности, "Северный поток-2" и транзит газа через Украину.

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Кроме того, Меркель и Путин не обошли тему реализации Минских соглашений.

Реакция Кремля

Российская сторона подтвердила телефонный разговор. В частности, пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Меркель во время разговора о "Северном потоке-2" обсуждали транспортировку газа через Украину после 2024 года.

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