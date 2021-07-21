После соглашения по "Северному потоку-2" Меркель позвонила Путину

21 июля 2021 , 22:26
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Источник:

Die Bundesregierung

Вскоре после заключения соглашения по "Северному потоку-2" между Германией и США Ангела Меркель позвонила Владимиру Путину. Одним из приоритетов разговора был вопрос транзита газа через Украину.

Пресс-служба правительства Германии сообщила, что стороны обсудили ряд энергетических вопросов. В частности, "Северный поток-2" и транзит газа через Украину.

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Кроме того, Меркель и Путин не обошли тему реализации Минских соглашений.

Реакция Кремля

Российская сторона подтвердила телефонный разговор. В частности, пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Меркель во время разговора о "Северном потоке-2" обсуждали транспортировку газа через Украину после 2024 года.

"Северный поток-2": договоренность США и Германии

  • США и Германия 21 июля достигли согласия в вопросе газопровода "Северного потока-2".
  • Хотя договор о транзите газа через Украину потеряет силу в 2024 году, в соглашении сторон говорится, что Германия обязуется добиваться его продления как минимум на 10 лет.
  • Кроме того, если Россия будет "использовать энергию в качестве оружия", в ответ Берлин будет инициировать санкций против нее.
  • По словам Нуланд, необходимо делать все возможное, чтобы снизить экономическую зависимость Украины от российского газа.
Автор: Мар'яна Бекало