После инцидента с дугиной на Рублевке начали продавать имения
Олигархическая "верхушка" россии начала сбывать недвижимость в своем элитном коттеджном городке возле Москвы. В настоящее время на Рублевке появляются все больше и больше вариантов покупки поместий, что раньше было редким явлением.
К такому положению вещей привел инцидент с подрывом автомобиля, в котором была дочь путинского идеолога дугина. Об этом сообщили 24 каналу проверенные источники в разведке.
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На Рублевке еще больше усилили меры безопасности
Продажа самой дорогой недвижимости на территории россии пока не массовое явление. Однако уже есть подтверждение того, что многие владельцы коттеджей покинули россию. А вот внезапный взрыв автомобиля, вероятно, указал – возвращаться не стоит. Поэтому некоторые российские топ-олигархи избавляются от своего имущества.
Однако, как стало известно разведке, есть и те, кто оказался более привязан к роскошной недвижимости. Вероятно, говорится, в частности, и о кремлевской элите. Ведь на Рублевке уже давно "свили свои гнезда" не только многие политики, но даже руководители силовых ведомств Москвы.
Что такое РублевкаНа самом деле это лишь неофициальное название местности к западу от Москвы. Она пролегает вдоль нескольких шоссе, одним из которых является "Рублево – Успенское" – отсюда и название.
Территория там застроена дачами бывшей советской элиты и фешенебельными коттеджными селениями. Также там есть даже резиденция высших должностных лиц государства-террориста. Как, например, премьера медведева. По данным журнала Forbes, Рублевка еще в 2010 году по стоимости имущества перегнала элитные пригороды Лондона.
Кто взорвал дочь дугина
20 августа в Подмосковье взорвался джип дочери александра дугина, являющегося основателем идей для вторжения россии в Украину. На месте сразу погибли водитель и дочь известнейшего проповедника шовинизма россиян.
Пропагандисты кремля в очередной раз начали во всем винить украинских националистов. Однако на следующий день после взрыва легковушки появилось заявление членов "Национальной республиканской армии". Партизаны намекнули, что это сделали они и сказали, что это ждет других разжигателей войны. Также есть версия, что хотели взорвать самого дугина.
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