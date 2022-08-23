После инцидента с дугиной на Рублевке начали продавать имения

Олигархическая "верхушка" россии начала сбывать недвижимость в своем элитном коттеджном городке возле Москвы. В настоящее время на Рублевке появляются все больше и больше вариантов покупки поместий, что раньше было редким явлением.

К такому положению вещей привел инцидент с подрывом автомобиля, в котором была дочь путинского идеолога дугина. Об этом сообщили 24 каналу проверенные источники в разведке.

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На Рублевке еще больше усилили меры безопасности

Продажа самой дорогой недвижимости на территории россии пока не массовое явление. Однако уже есть подтверждение того, что многие владельцы коттеджей покинули россию. А вот внезапный взрыв автомобиля, вероятно, указал – возвращаться не стоит. Поэтому некоторые российские топ-олигархи избавляются от своего имущества.

Однако, как стало известно разведке, есть и те, кто оказался более привязан к роскошной недвижимости. Вероятно, говорится, в частности, и о кремлевской элите. Ведь на Рублевке уже давно "свили свои гнезда" не только многие политики, но даже руководители силовых ведомств Москвы.

Что такое Рублевка На самом деле это лишь неофициальное название местности к западу от Москвы. Она пролегает вдоль нескольких шоссе, одним из которых является "Рублево – Успенское" – отсюда и название.



Территория там застроена дачами бывшей советской элиты и фешенебельными коттеджными селениями. Также там есть даже резиденция высших должностных лиц государства-террориста. Как, например, премьера медведева. По данным журнала На самом деле это лишь неофициальное название местности к западу от Москвы. Она пролегает вдоль нескольких шоссе, одним из которых является "Рублево – Успенское" – отсюда и название.Территория там застроена дачами бывшей советской элиты и фешенебельными коттеджными селениями. Также там есть даже резиденция высших должностных лиц государства-террориста. Как, например, премьера медведева. По данным журнала Forbes , Рублевка еще в 2010 году по стоимости имущества перегнала элитные пригороды Лондона.

Кто взорвал дочь дугина

Впервые российские СМИ публично сообщили о продаже дома в этом "элитрайоне" в конце апреля. Это был первый прецедент, удививший даже россиян. Дом и территорию там продавали за 10 миллиардов рублей. Столько же стоит примерно 1 100 однокомнатных квартир в Москве. Имущество сбывал основатель российского холдинга "Стройгазконсалтинг" Зияд Манасир.

20 августа в Подмосковье взорвался джип дочери александра дугина, являющегося основателем идей для вторжения россии в Украину. На месте сразу погибли водитель и дочь известнейшего проповедника шовинизма россиян.

Пропагандисты кремля в очередной раз начали во всем винить украинских националистов. Однако на следующий день после взрыва легковушки появилось заявление членов "Национальной республиканской армии". Партизаны намекнули, что это сделали они и сказали, что это ждет других разжигателей войны. Также есть версия, что хотели взорвать самого дугина.

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