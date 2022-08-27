После ударов ВСУ россия выводит из Крыма технику и усиливает ПВО, – ISW

Командование армии россии продолжает вывозить технику с территории оккупированного Крыма. Вероятно, это обусловлено серией "хлопка", охватившего полуостров.

Такое предположение высказали 26 августа аналитики вашингтонского института по изучению войны ISW. По их данным, россияне начали и усиливать свои системы ПВО в Крыму, поскольку нынешние оказались неэффективными против беспилотников.

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Какую технику россия вывозит из Крыма

Пока известно, что под передислокацию сил на территории россии уже попали два типа самолетов. Оттуда забрали:

шесть истребителей Су-35С;

четыре перехватчика МиГ-31БМ.

В частности, такую информацию обнародовали в немецком Business Insider. Журналисты ссылались на секретный отчет НАТО, доступ к которому они получили от собственных источников. В этом документе тоже указывали, что оккупанты отзывают на материк десять своих истребителей.

Главное об усилении ПВО Крыма

Что касается противовоздушной обороны, то она, прежде всего, не справляется с маленькими беспилотными летательными аппаратами. Американские аналитики указывают, что усиление ПВО нужно, "чтобы противостоять украинским ударам". Однако важно, что Украина официально не подтверждала ни одного случая нанесения удара по объектам врага в Крыму.

Однако иногда Минобороны Украины тролит россиян после очередного "хлопка". которая начала там "цвести". А вот все наши партнеры и союзники говорят, что любые удары по военным объектам полуострова законны. Ведь Крым был, есть и будет территорией нашего государства.

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