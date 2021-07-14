После укуса змеи 18-летняя жительница Львовщины попала в больницу

14 июля 2021 , 15:55
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Источник:

Департамент по вопросам гражданской защиты ЛОГА

На Львовщине 13 июля произошел еще один случай укуса змеи. На этот раз пострадала 18-летняя девушка. Она попала в больницу.

Самой распространенной ядовитой змеей в области является гадюка обыкновенная. Однако неизвестно, именно ли она укусила пострадавшую.

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Змея укусила 18-летнюю девушку

  • Примерно в 15:30 в Сколевскую центральную районную больницу попала 18-летняя девушка.
  • Ее в ногу укусила змея.
  • Инцидент произошел во дворе дома пострадавшей в селе Верхняя Рожанка Стрыйского района.
  • Пока неизвестно, в каком состоянии находится пациентка.
Заметьте! Львовщина является лидером среди областей Украины по количеству случаев укусов змей. В 2021 году за 2 месяца пресмыкающиеся покусали более 20 человек.

Как избежать встречи со змеей

Чтобы избежать укусов пресмыкающихся, специалисты советуют придерживаться нескольких простых правил.

  • Если вы увидели змею рядом с собой, не паникуйте.
  • Также не следует делать резких движений. В таком случае необходимо подождать, пока пресмыкающееся не отползет.
  • Как правило, змеи не могут увидеть неподвижный объект, поэтому первыми не будут нападать.
  • Отправляясь в местность, где могут жить пресмыкающиеся, надевайте те вещи, которые способны защитить вас от укусов – длинные брюки из плотной ткани и высокие ботинки.
  • Кроме того, перед тем, как сесть на траву, камень или бревно, необходимо пошуршать или постучать палкой, чтобы спугнуть пресмыкающихся.
  • Ни в коем случае не касайтесь непроверенных предметов руками. Змеи часто прячутся в старых пнях, копнах сена, под камнями или стволами деревьев.

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Что делать, если укусила змея / источник: Минздрав / инфографика 24 канала

Автор: Ольга Котів