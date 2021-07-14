После укуса змеи 18-летняя жительница Львовщины попала в больницу

На Львовщине 13 июля произошел еще один случай укуса змеи. На этот раз пострадала 18-летняя девушка. Она попала в больницу.

Самой распространенной ядовитой змеей в области является гадюка обыкновенная. Однако неизвестно, именно ли она укусила пострадавшую.

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Змея укусила 18-летнюю девушку

Примерно в 15:30 в Сколевскую центральную районную больницу попала 18-летняя девушка.

Ее в ногу укусила змея.

Инцидент произошел во дворе дома пострадавшей в селе Верхняя Рожанка Стрыйского района.

Пока неизвестно, в каком состоянии находится пациентка.

Как избежать встречи со змеей

Львовщина является лидером среди областей Украины по количеству случаев укусов змей. В 2021 году за 2 месяца пресмыкающиеся покусали более 20 человек.

Чтобы избежать укусов пресмыкающихся, специалисты советуют придерживаться нескольких простых правил.

Если вы увидели змею рядом с собой, не паникуйте.

Также не следует делать резких движений. В таком случае необходимо подождать, пока пресмыкающееся не отползет.

Как правило, змеи не могут увидеть неподвижный объект, поэтому первыми не будут нападать.

Отправляясь в местность, где могут жить пресмыкающиеся, надевайте те вещи, которые способны защитить вас от укусов – длинные брюки из плотной ткани и высокие ботинки.

Кроме того, перед тем, как сесть на траву, камень или бревно, необходимо пошуршать или постучать палкой, чтобы спугнуть пресмыкающихся.

Ни в коем случае не касайтесь непроверенных предметов руками. Змеи часто прячутся в старых пнях, копнах сена, под камнями или стволами деревьев.

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Что делать, если укусила змея / источник: Минздрав / инфографика 24 канала