После укуса змеи 18-летняя жительница Львовщины попала в больницу
14 июля 2021 , 15:55Читати новину українською
На Львовщине 13 июля произошел еще один случай укуса змеи. На этот раз пострадала 18-летняя девушка. Она попала в больницу.
Самой распространенной ядовитой змеей в области является гадюка обыкновенная. Однако неизвестно, именно ли она укусила пострадавшую.
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Змея укусила 18-летнюю девушку
- Примерно в 15:30 в Сколевскую центральную районную больницу попала 18-летняя девушка.
- Ее в ногу укусила змея.
- Инцидент произошел во дворе дома пострадавшей в селе Верхняя Рожанка Стрыйского района.
- Пока неизвестно, в каком состоянии находится пациентка.
Как избежать встречи со змеей
Чтобы избежать укусов пресмыкающихся, специалисты советуют придерживаться нескольких простых правил.
- Если вы увидели змею рядом с собой, не паникуйте.
- Также не следует делать резких движений. В таком случае необходимо подождать, пока пресмыкающееся не отползет.
- Как правило, змеи не могут увидеть неподвижный объект, поэтому первыми не будут нападать.
- Отправляясь в местность, где могут жить пресмыкающиеся, надевайте те вещи, которые способны защитить вас от укусов – длинные брюки из плотной ткани и высокие ботинки.
- Кроме того, перед тем, как сесть на траву, камень или бревно, необходимо пошуршать или постучать палкой, чтобы спугнуть пресмыкающихся.
- Ни в коем случае не касайтесь непроверенных предметов руками. Змеи часто прячутся в старых пнях, копнах сена, под камнями или стволами деревьев.
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Что делать, если укусила змея / источник: Минздрав / инфографика 24 канала