После уничтожения оккупантами моста на Черниговщине гумгрузы будут двигаться другому маршруту

Российские оккупанты уничтожили мост, соединяющий Чернигов и Киев. Поэтому гуманитарные грузы будут двигаться другим путем.

Сообщение возобновят с 10 часов. Однако на трассе, вероятно, будут проходить задержки движения.

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Движение гуманитарных грузов в Черниговской области восстанавливают

С 10:00 4 апреля возобновят сообщение для местных жителей и гуманитарных грузов до 5 тонн по трассе через Гончаровское. Маршрут изменили из-за того, что пешеходный мост, соединявший Чернигов с дорогой на Киев, пострадал в результате вражеских артиллерийских обстрелов

Проезд по трассе на Гончаровское (или старый киевский путь). Движение будет производиться в обе стороны. Но ожидаем, что возможные задержки с движением местами придется ждать в очереди. Внимание! Ограничение до 5 тонн. Грузы большего веса просто не пропустят,

– сообщили в Черниговской ОВА.

В ОВА заметили, что это не полноценный путь, как киевская трасса. Поэтому жителей области попросили в первые дни воздержаться от массового передвижения машинами. Это может помешать доставке в город помощи и важных грузов.

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