На днях МАГАТЭ заявило, что на ЗАЭС нет тяжелого вооружения, однако подтвердило минирование объекта. Также в агентстве добавили, что озабочены малым количеством персонала на атомной станции.

Смотрите также ООН и МАГАТЭ наконец-то заметили реальные случаи российского террора на Запорожье

Опасность не пройдет

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ситуация по ЗАЭС остается напряженной. Действия россиян представляют потенциальную угрозу ядерной безопасности не только Украины, но и всего европейского континента. Галущенко обеспокоен, что даже после деоккупации опасность не пройдет. Оккупанты могут создать условия, которые приведут к ядерному инциденту уже после освобождения ЗАЭС.

Министр отметил, что ситуация на атомной станции уникальна и требует особого внимания. Пока практически нет международного опыта и протоколов возобновления работы АЭС после вооруженных конфликтов.

Галущенко заявил, что следует организовать международную миссию, которая проверит ситуацию на объекте после деоккупации. Это позволит убедиться в безопасности возвращения атомной станции в эксплуатацию.

Соответствующие тезисы министр озвучил во время встречи с главой делегации Европейского Союза, заместителем Генерального директора по вопросам энергетики Еврокомиссии Массимо Гаррибой, в рамках 67-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене

Активность россиян на ЗАЭС