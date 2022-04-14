После визита Джонсона: в Белом доме размышляют, кого из топовых чиновников отправить в Киев
Источник:CNN
В Белом доме провели предварительные обсуждения по отправке одного из чиновников в Киев. Звучали кандидатуры Ллойда Остина и Энтони Блинкена.
В то же время не рассматривалась поездка Джо Байдена и Камалы Харрис. Об этом сообщает американский канал CNN со ссылкой на источник в администрации.
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США ведут переговоры по отправке высокопоставленного чиновника в Украину,
– сказал собеседник.
Обсуждали возможность поездки в Киев министра обороны Ллойда Остина или государственного секретаря Энтони Блинкена. Однако решение еще далеко не окончательно и визит в конечном итоге может не состояться.
Следует напомнить, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон недавно неожиданно посетил столицу Украины. Впоследствии в Белом доме заявили, что Джо Байден не планирует собственную поездку в Киев.
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