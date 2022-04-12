После войны на Донбассе не останется мужчин: подразделения мобилизованных несут безумные потери

Российские военные и местные коллаборанты продолжают массово задерживать для мобилизации мужчин на подконтрольных им территориях Донбасса. Мобилизированных заставляют участвовать в войне. Без подготовки и надлежащего материального обеспечения.

По данным источников 24 канала в разведке, россияне почти не ведут учет потерь даже среди подразделений "контрактников" ОРДЛО. Нет у них точной статистики и относительно погибших мобилизованных.

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Только очень условную цифру двухсотых среди мобилизованных имеют медицинские учреждения на неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей.

Утраты увеличиваются в геометрической прогрессии

Как утверждают в разведке, с каждым днем ​​российского наступления на укрепленные позиции ВСУ на Донбассе подразделения вооруженных сил оккупантов несут значительные потери. Но они совсем несопоставимы с количеством погибших и раненых среди мобилизованных в ОРДЛО мужчин.

Подразделения из немотивированных и совсем не готовых к войне мобилизованных забрасывают в самые горячие точки. Из-за такой тактики забрасывания "мясом" по состоянию на 12 апреля в больницах Донетчины и Луганщины находятся свыше 11 тысяч раненых. При этом речь идет только о мобилизованных, без учета потерь россиян.

В так называемой "ДНР" медики пытаются спасти жизнь и здоровье почти 6 500 человек. В "ЛНР" раненых несколько меньше из-за не столь большой линии фронта – 3 700 человек.

Медики также констатировали смерть 1 450 мобилизованных в Донецкой области и 780 человек в Луганской области.

Реальные же цифры потерь могут быть гораздо больше, поскольку в статистику попали только те погибшие, тела которых вытащили с поля боя.

Кроме того, если проанализировать рост числа раненых и погибших мобилизованных, можно сделать выводы, что с каждым днем ​​потери растут в геометрической прогрессии – по мере того, как российское командование начинает спешить одержать нужную для Путина победу.

Донбасс будет регионом без мужчин

По мере развертывания боев на Донбассе российские террористы только увеличивают заказы на поставку пушечного мяса. Только в небольшом Торезе (сейчас – Чистякове) захватчики планируют мобилизовать еще 1 тысячу мужчин в возрасте от 18 до 65 лет. С учетом того, что еще до 2014-го в этом городе жили 30 тысяч человек, а оккупанты уже забрали на войну почти всех, подобные цифры означают, что будут забирать даже людей с инвалидностью.

Приблизительно это же происходит и в других городах Донбасса. Боевики из комендатуры и "полицейские" бросаются на каждого мужчину, которого только видят на улице. После этого его сразу отправляют в места концентрации мобилизованных.

Смотрите видео задержания прохожего для мобилизации в Луганске:

Большинство мужчин, которым не повезло, пытаются убежать от вооруженных злоумышленников, но не всем это удается. Их избивают и под угрозой расстрела сажают в автобусы.

Смотрите видео, как боевики на Донбассе бьют мужчину, который не хочет быть мобилизованным:

С учетом потерь и масштабов принудительной мобилизации легко понять, что уже через несколько месяцев на когда-то цветущем Донбассе вообще не останется мужчин. Десятки тысяч семей будут вынуждены заботиться о выживших людях с инвалидностью. Еще десятки тысяч никогда не увидят своих сыновей, мужей и родителей.

В первую очередь об этом стоит задуматься женщинам, которые проживают на неподконтрольной территории Украины. Стоит выйти на улицу и посмотреть вокруг. Пустые проспекты, на которых можно увидеть только женщин и патрули.

До 2014-го в Донецкой и Луганской областях работали шахты и заводы. Россияне обещали, что жизнь станет лучше, но они же и сделали так, что все предприятия частично или полностью остановились. Но сейчас им окончательно придет конец, поскольку с фабрик, заводов и шахт забирают фактически последних работников. Россия не заинтересована в том, чтобы предприятия работали. Она понимает военное поражение в Украине и закидывает фронты пушечным мясом за счет ОРДЛО.

Кроме того, всем уже понятно, что Россия не удержит все территории. Даже если война затянется на годы, если войска РФ одержат какие-то промежуточные победы, жизнь на Донетчине и Луганщине для всех семей будет просто невозможной. Поскольку кормили семьи в основном мужчины.

Остановить эту ужасную ситуацию, скорее всего, смогут только массовые протесты женщин, чьи семьи остаются без каких-либо средств существования. Так как гибель мобилизованных – вопрос времени, а крупных компенсаций от России никто не дождется.