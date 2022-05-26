Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. На своей странице в фейсбуке он обнародовал жуткое видео захоронений погибших от вражеских атак украинцев.

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Полицейские заменили похоронные бюро в Лисичанске

Похоронами погибших жителей Лисичанска занимаются представители Национальной полиции Луганской области. Правоохранители временно исполняют обязанности многих служб в Луганской области, в частности, была специально сформирована отдельная похоронная команда.

В одном из районов Лисичанска в братской могиле сейчас похоронены 150 человек. Глава Луганской областной военно-гражданской администрации подчеркнул, что после войны тела будут перезахоронены, и все сделают "по-человечески".

Полицейские выезжают на места гибели в результате обстрелов или естественной смерти граждан и проводят захоронения людей в братской могиле. После войны родственники смогут осуществить перезахоронение. Правоохранители выдают родным погибших документы, которые впоследствии дадут возможность получить свидетельства о смерти,

– объяснил Сергей Гайдай.

Похороны в братской могиле в одном из районов Лисичанска: смотрите видео (18+)