Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. На своїй сторінці у фейсбуці він оприлюднив моторошне відео поховань загиблих від ворожих атак українців.

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Поліцейські замінили поховальні бюро у Лисичанську

Похованням загиблих мешканців Лисичанська нині займаються представники Національної поліції Луганської області. Правоохоронці тимчасово виконують обов'язки багатьох служб на Луганщині, зокрема була спеціально сформована окрема поховальна команда.

В одному з районів Лисичанська у братській могилі нині поховано 150 людей. Очільник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації підкреслив, що після війни тіла будуть перепоховані, й усе зроблять "по-людськи".

Поліцейські виїжджають на місця загибелі унаслідок обстрілів чи природної смерті громадян та проводять поховання людей у братській могилі. Після війни родичі зможуть здійснити перепоховання. Правоохоронці видають рідним загиблих документи, які згодом дадуть можливість отримати свідоцтва про смерть,

– пояснив Сергій Гайдай.

Поховання у братській могилі в одному з районів Лисичанська: дивіться відео (18+)

Актуальна ситуація в Луганській області: коротко

Станом на ранок 25 травня російські окупанти продовжували обстрілювати Сєвєродонецьк. Унаслідок ворожого вогню за попередню добу загинули 6 людей, ще 8 отримали поранення. Сергій Гайдай підкреслив, що збройні сили Росії умисно завдають ударів по скупченнях людей – гатять по заводу "Азот" та школах, де люди ховаються у бомбосховищах. До слова, протягом 24 травня росіяни знищили по області: 2 будинки у Сєвєродонецьку, по 4 у Новодружеську, Врубівці та Комишувасі, по 3 у Золотому та Тошківці, по 2 у Катеринівці та Нирковому, 1 – у Гірському.

Внаслідок ворожих обстрілів вся Луганська область 25 травня залишилась без газу. Остання розподільна станція зупинила свою роботу через ворожий вогонь. Крім того, на Луганщині немає електропостачання та централізованої подачі води.

За даними американського Інституту вивчення війни заявили, що Росія, ймовірно, відмовилась від наміру оточити ЗСУ на Сході. Натомість окупанти планують здійснити менші оточення задля поступового та розміреного прогресу своїх сил. Йдеться, зокрема, про три "котли" – ширший район Сєвєродонецька, зокрема Рубіжне та Лисичанська; Бахмут – Лисичанськ, навколо Золотого, на північний схід від Попасної; навколо українських позицій в Авдіївці.

Сергій Гайдай спростував фейк про буцімто "відрізану Луганщину". Очільник ОВА запевнив, що наразі траса Лисичанськ – Бахмут, яку ще називають "дорогою життя", повністю під контролем українських військових.

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