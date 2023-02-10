После войны в Украине в Европе возникнет уникальная ситуация

Самолеты и дальнобойное оружие, тип, количество и сроки поставки будут напрямую зависеть от обязательств, которые Украина будет готова взять на себя в рамках будущей модели коллективной безопасности Европы.

Союзники готовятся вооружать Украину после войны

То, что такие обязательства уже формулируются, показывает хотя бы текст подписанной Лондонской декларации. Риши Сунак и Владимир Зеленский. В этом документе есть пассаж о совместной работе по недопущению новой агрессии России в будущем.

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А то, что Великобритания в своих планах по военной помощи Украине заглядывает в столь большую "стратегическую глубину", показывают хотя бы слова министра обороны Бена Уоллеса. Он заявил, что Лондон готов предоставить самолеты для ВСУ уже после завершения войны против России. То есть, для безопасности Украины в послевоенный период.

Тем более, что мы стремимся интегрироваться в НАТО, нам нужно быть готовыми к тому, что наши военные даже в мирное время будут нести службу далеко за пределами Украины для защиты Альянса по флангам.

Это с одинаковой частотой могут быть ротационные миссии сухопутных войск и задачи в пределах "воздушной полиции" (на тех же западных истребителях). Вот это и нужно понимать под фразой об "обязательствах в рамках коллективной безопасности".

Как иллюстрация – сейчас страны Балтии прикрывают даже хорваты со своим дивизионом PzH 2000 и вот буквально готовятся прикрывать румыны на F-16.

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Европу ждет наращивание арсеналов

Даже после ожидаемого разгрома России вопрос о коллективной безопасности в Европе будет стоять как никогда остро. Это будет уникальная ситуация, когда после завершения великой континентальной войны всем государствам придется заниматься именно наращиванием собственных вооруженных арсеналов, а не сокращением, как это было обычно

И эта перековка орал на мечи будет происходить параллельно с крупнейшим в истории Европы инфраструктурным проектом по восстановлению Украины, которую уничтожают россияне.

Пока свои ожидания относительно самолетов и дальнобойного оружия от Запада для Украины лучше формировать не с оптимистической, а пессимистической стороны. То есть – не F-16 или Eurofighter, а польские и словацкие МиГ-29, модернизированные до стандартов НАТО и с более широким функционалом по своим задачам, чем даже в наших МиГ-29.

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Или – не ATACMS или SCALP, а помощь в масштабировании проекта, когда наши беспилотники доставляют "благодатный огонь" непосредственно на территорию России. Потому что несколько "Стрижей" в одной волне – это, конечно, хорошо, но дронов с дальнобойным "хлопком" лучше несколько десятков только в одной волне.

Если пессимизм в расчетах окажется неоправданным, радости от этого будет еще больше.