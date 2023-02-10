Союзники готуються озброювати Україну після війни

Те, що такі зобов'язання вже формулюються, показує хоча б текст Лондонської декларації, яку підписали Ріші Сунак та Володимир Зеленський. У цьому документі є пасаж про спільну роботу по недопущенню нової агресії Росії у майбутньому.

Цікаво Лізуть у бій наче зомбі: у чому "секрет" найманців ПВК "Вагнера"

А те, що Велика Британія у своїх планах з військової допомоги Україні заглядає у настільки велику "стратегічну глибину", показують хоча б слова міністра оборони Бена Воллеса. Він заявив, що Лондон готовий дати літаки для ЗСУ вже після завершення війни проти Росії. Тобто для безпеки України у післявоєнний період.

Тим більше оскільки ми прагнемо інтегруватись у НАТО, нам потрібно бути готовими до того, що наші військові навіть у мирний час будуть нести службу далеко за межами України для захисту Альянсу по флангах.

Це з однаковою частотою можуть бути ротаційні місії сухопутних військ і завдання в межах "повітряної поліції" (на тих же західних винищувачах). Ось це власне й потрібно розуміти під фразою про "зобов'язання в межах колективної безпеки".

Як ілюстрація – зараз країни Балтії прикривають навіть хорвати зі своїм дивізіоном PzH 2000, і от буквально готуються прикривати румуни на F-16.

Читайте також Вагомий крок до перемоги: чим ознаменувалося турне Зеленського країнами Європи

На Європу чекає нарощення арсеналів

Навіть після очікуваного розгрому Росії питання колективної безпеки в Європі стоятиме як ніколи гостро. Це буде унікальна ситуація, коли після завершення великої континентальної війни усім державам доведеться займатись саме нарощенням власних збройних арсеналів, а не скороченням, як це було зазвичай

І це перековування орал на мечі паралельно відбуватиметься із найбільшим в історії Європи інфраструктурним проєктом з відбудови України, яку нищать росіяни.

Наразі свої очікування щодо літаків та далекобійної зброї від Заходу для України краще формувати не з оптимістичного, а песимістичного боку. Тобто – не F-16 чи Eurofighter, а польські та словацькі МіГ-29, модернізовані до стандартів НАТО та зі значно ширшим функціоналом по своїм завданням, аніж навіть наші МіГ-29.

Рекомендуємо Що насправді означають слова Байдена про те, що Путін втратив Україну

Або ж – не ATACMS чи SCALP, а допомога в масштабуванні проєкту, коли наші безпілотники доставляють "благодатний вогонь" безпосередньо на територію Росії. Бо декілька "Стрижів" в одній хвилі – це, звісно, добре, але дронів з далекобійною "бавовною" краще кілька десятків лише в одній хвилі.

Якщо песимізм в розрахунках виявиться невиправданим, то радості від цього буде ще більше.