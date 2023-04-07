В Украине больше не осталось олигархов: они потеряли влияние из-за войны, – Bloomberg

Финансирование восстановления городов и экономики Украины после войны будет зависеть от прогресса в ликвидации коррупции. Имеется в виду класс украинских олигархов, препятствовавших развитию Украины во время ее независимости.

Активы и политическая власть олигархов во время войны значительно уменьшились. Таким образом, наше государство фактически лишилось класса миллиардеров, препятствовавших его развитию.

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Война аннулировала власть олигархов в стране

То, что олигархи нанесли серьезный ущерб перспективам Украины, мало кто отрицает. Их действия препятствовали иностранным инвестициям и конкурентным рынкам.

Ринат Ахметов – сталелитейный и энергетический магнат – потерял заводы, угольные шахты и свою политическую базу из-за оккупации. Согласно индексу мировых миллиардеров Forbes, его состояние упало до 5,7 миллиарда долларов с 15,4 миллиарда с 2013 года.

Состояние украинских олигархов / Forbes

Международная группа Metinvest BV, в которой у него есть контрольный пакет акций, владела огромным металлургическим заводом "Азовсталь", который стал последней линией обороны Украины в ныне оккупированном городе Мариуполь.

Что касается других олигархов, то они потеряли банки, блоки платных депутатов и СМИ, которые в течение 30 лет позволяли им отвращать денежные потоки и разрушать политическую репутацию Украины.

В Украине могут появиться новые олигархи

В комментарии изданию бывшая глава НБУ Валерия Гнтарева сказала, что "доноры не боятся старых олигархов, они боятся новых, которые могут питаться планом Маршалла для Украины".

Многое будет зависеть от решений Зеленского, ЕС, США и международных организаций по укреплению институтов и устранению условий, позволяющих процветать взяточничеству. По словам европейского дипломата, приближенного к делу, страны G7 давят на украинское правительство для немедленного возобновления реформ.

По словам Гонтаревой, парадокс состоит в том, что Украине все еще может понадобиться благосклонность некоторых олигархов. Речь идет о тех, кто начал играть по правилам. Это нужно, чтобы они остались в стране и реинвестировали, а не выводили свои деньги на более безопасные рынки за границей.

Какие проблемы стоят на пути искоренения коррупции

Для борьбы со взяточничеством в Украине созданы новые суды и специальные прокуратуры. Однако до сих пор не хватает очистки судебной и налоговой систем, а также диджитализации государственных процедур, обеспечивающих прозрачность. Без этих шагов коррупция в правительственных министерствах рискует снова отравить будущее Украины.

Содержание Украины на пути реформ будет иметь решающее значение. Без доступа к рынкам ЕС у украинских компаний нет надежд, а отгороженные от России, они станут зависимыми от собственного слишком малого рынка.