Активи та політична влада олігархів під час війни значно зменшилися. Таким чином, наша держава фактично позбулася класу мільярдерів, які перешкоджали її розвитку.

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Війна анулювала владу олігархів в країні

Те, що олігархи завдали серйозної шкоди перспективам України, мало хто заперечує. Їхні дії перешкоджали іноземним інвестиціям і конкурентним ринкам.

Рінат Ахметов – сталеливарний та енергетичний магнат – втратив заводи, вугільні шахти та свою політичну базу через окупацію. Згідно з індексом світових мільярдерів Forbes, його статки впали до 5,7 мільярда доларів із 15,4 мільярда із 2013 року.

Статки українських олігархів / Forbes

Міжнародна група Metinvest BV, у якій він має контрольний пакет акцій, володіла величезним металургійним заводом "Азовсталь", який став останньою лінією оборони України в нині окупованому місті Маріуполь.

Що стосується інших олігархів, то вони втратили банки, блоки платних депутатів та ЗМІ, які протягом 30 років дозволяли їм відвертати грошові потоки та руйнувати політичну репутацію України.

В Україні можуть з'явитися нові олігархи

У коментарі виданню колишня очільниця НБУ Валерія Гнтарева сказала, що "донори не бояться старих олігархів, вони бояться нових, які можуть живитися планом Маршалла для України".

Багато залежатиме від рішень Зеленського, ЄС, США та міжнародних організацій щодо зміцнення інституцій та усунення умов, які дозволяють процвітати хабарництву. За словами європейського дипломата, наближеного до справи, країни G7 тиснуть на український уряд для негайного відновлення реформ.

За словами Гонтаревої, парадокс полягає в тому, що Україні все ще може знадобитися прихильність деяких олігархів. Мовиться про тих, хто почав грати за правилами. Це потрібно, аби вони залишилися в країні та реінвестували, а не виводили свої гроші на безпечніші ринки за кордоном.

Які проблеми стоять на шляху викорінення корупції

Для боротьби з хабарництвом в Україні були створені нові суди та спеціальні прокуратури. Однак досі не вистачає очищення судової та податкової систем, а також диджиталізації державних процедур, які б забезпечили прозорість. Без цих кроків корупція в урядових міністерствах ризикує знову отруїти майбутнє України.

Утримання України на шляху реформ буде мати вирішальне значення. Без доступу до ринків ЄС українські компанії не мають надії, а відгороджені від Росії, вони стануть залежними від власного надто малого ринку.