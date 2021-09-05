После восхождения на гору: в Грузии погиб украинский альпинист Петр Борис
Источник:фейсбук Пласта
В Грузии, после поднятия на гору Тетнульд, погиб 36-летний Петр Борис. Мужчина был пластуном и неутомимым путешественником.
Предварительно известно, что он умер после восхождения на гору высотой 4 852 метра. Об этом сообщили в фейсбуке "Пласта".
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36-летний Петр Борис погиб после спуска с горы
С глубокой печалью сообщаем о гибели пластуна Петра Бориса. Выражаем искренние соболезнования жене Юлианне Борис, родным и близким,
– рассказали в организации.
Трагедия случилась после восхождения на гору Тетнульд в регионе Верхняя Сванетия, на северо-западе Грузии. Предварительно известно, что мужчина погиб после завершения восхождения.
Петр Борис развивал "Пласт" на Львовщине
Глава Наблюдательного совета "Пласт – НСОУ" Юрий Юзич написал, что он был комендантом его первого пластового лагеря. Как лучшего кандидата-юношу со всего Городокского района Бориса взяли на куренной лагерь части 1 имени Короля Даниила "Первая тропа".
Там он получил свое пластовое псевдо "Слоник", ведь на свой возраст был очень высоким и сильным юношей. Впоследствии Борис создал юношеский курень имени Биласа и Данилишина в Городке, много лет был воспитателем.
Развивал Львовский округ "Пласта", чтобы сделать пластование доступным для простых сельских ребят, в среде которых сам рос,
– написал Юзич.
Что известно о Петре Борисе
- Мужчина был членом куреня "Волки" и активным участником пластовых мероприятий и лагерей.
- Петр Борис родом из Городка, во Львовской области.
- Жена Петра, Юлия Борис, написала в фейсбуке, что предварительно парастас планируют во вторник, 7 сентября. Но подробнее будут знать только 6 сентября.
- Также вечер памяти запланировали на вечер субботы, 11 сентября.
- Перед тем жена написала, что гибель Петра Бориса – "несчастный случай".