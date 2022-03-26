После встречи в Польше: США пообещали Кулебе и Резникову поддерживать Украину
Источник:Государственный секретарь США
26 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников встретились с американскими чиновниками в Польше. Среди них был и госсекретарь США Энтони Блинкен.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину. Об основных событиях за последние недели читайте по ссылке.
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Блинкен о помощи Украине
Госсекретарь заявил, что США будут продолжать оказывать поддержку Украине. Речь идет об удовлетворении гуманитарных, безопасностных и экономических потребностей. Блинкен также отметил, что уже начался второй месяц полномасштабного военного вторжения "президента Путина" на территорию Украины.К теме! Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после встречи с президентом Байденом и его командой в Польше заявил, что в США понимают важность санкций против России, а также необходимость отрезания для государства-агрессора путей их обхода .
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