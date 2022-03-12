После встречи с ВСУ враг потерял наступательные возможности в Донецком операционном районе
12 марта 2022 , 13:16Читати новину українською
Источник:фейсбук Генштаба ВСУ
Сегодня 12 марта Генштаб Вооруженных Сил Украины сообщил об актуальной ситуации на разных направлениях Украины.
По имеющимся данным, подразделения оккупантов, которые осуществляли наступление в Донецком операционном районе, встретили мощное сопротивление Вооруженных Сил Украины. В Генштабе сообщили, что враг потерял наступательные возможности.
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На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия оккупантов сейчас сосредоточены на захвате Мариуполя и Северодонецка. Но после неудачного штурма населенного пункта Рубежное оккупанты отступили к населенному пункту Капитоловка.