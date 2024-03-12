Россияне создают условия для захвата Часового Яра

Не менее важными, но все же несколько второстепенными, пока остается линия 0532 Марьинка – Угледар и Запорожская область с Работинским выступом.

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Что касается Часового Яра – то это не только транспортный узел в районе и выход на Константиновку, но и доминантная высота. Доминантная в регионе, а не отдельно взятой локации.

Часов Яр расположен в зоне ответственности группы войск "Юг". По состоянию на сегодня ГВ "Юг" составляет:

личный состав – около 110 тысяч человек;

танки – около 400 единиц;

ББМ - 1600;

ствольная артиллерия – 1150;

РСЗО – около 300 единиц.

Сейчас российские оккупационные войска создают условия для подготовки более интенсивных наступательных действий на Часов Яр. В комплекс создаваемых условий входят ниже перечисленные.

1. Захват села Богдановка для выхода на Калиновку, перерезание трассы 0506 и создание давления на Часов Яр с севера. Здесь задействованы подразделения 299 и 331 парашютно-десантные полки 98 воздушно-десантной дивизии.

2. Захват Ивановского для охвата Часового Яра по 0504 с юга и выхода на Ступочки. Здесь основная ударная роль отведена 11 ОДШБр, а также 217 ПДП 98 ВДВ и 102-го МСП 150 МСД 8-й гвардейской общевойсковой армии России.

3. Захват Клещеевки и Андреевки для создания буфера безопасности для южного фланга. Здесь в основном оперируют подразделения 3 армейского корпуса, в частности 1008 и 1194 МСП ТрВ 6-й мотострелковой дивизии.

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Кроме привлеченных оккупантами подразделений 2 и 3 армейских корпусов и регулярной десантуры, в этом районе оперирует "Добровольческий штурмовой корпус" (ДШК).

Когда ожидать пик вражеского наступления

Далее поговорим о локациях. В районе Богдановки россиянам не удается зацепиться за село. Максимум, что им удавалось – зайти в его восточную часть, откуда их быстро выбивали. Сама по себе Богдановка очень непростая для захвата и продвижения из-за сложного ландшафта низины и почв.

В Ивановском – гораздо сложнее. Для командования ВДВ важно показать, что централизация управления дает свои плоды. Из-за этого оккупанты готовы положить всю бригаду, чтобы захватить село. К тому же из Ивановского до Бахмута идет прямая трасса 0504. То, что россияне за год после оккупации города не смогли преодолеть полтора километра для захвата села – позор. Но факт остается фактом, что около 30% села контролируют Силы обороны Украины, а на остальном – качели.

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Происходит очень жесткий прессинг на Клещеевку и Андреевку, но существенных успехов оккупанты пока здесь не имеют.

В целом процесс катализации наступления на Часов Яр напрямую зависит от захвата вышеупомянутых сел. Также важным фактором является и так называемый избирательный процесс в России. После завершения "выборов" и проведения мобилизации во второй половине 2024 года ожидается пик наступления на Часов Яр. До того россияне имеют 3 – 4 месяца для создания всех необходимых условий для этого наступления.